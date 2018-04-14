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Новости. Общество
15:18, 14 Апреля 2018

ФОТО: Глава Петрозаводска дала старт общегородским экологическим акциям

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Ирина Мирошник приняла участие в первом городском субботнике, который прошёл 14 апреля в парке 50-летия пионерской организации в рамках экологической акции "Чистый Петрозаводск", сообщили в администрации Петрозаводска.

"Администрация города организовала субботники на всех территориях общего пользования, уборка идёт во дворах, на территориях образовательных учреждений. Экологические акции начинаются с сегодняшнего дня и продлятся до конца мая", - отметила Ирина Мирошник.

Центральным событием субботы стала масштабная уборка парка 50-летия пионерской организации. К акции, которая получила название "Выходные в любимом парке", присоединились студенты Петрозаводского лесотехнического техникума. Ребята прошли мастер-класс и провели формовочную обрезку более 100 деревьев и кустарников, высаженных в 2014 году в рамках проекта "Лес Победы".

Горожане, среди которых было много семей с детьми, собрали 15 мешков мусора.

"Мы не случайно выбрали этот объект. Парк 50-летия пионерской организации стал приоритетным проектом программы "Комфортная городская среда". В этом году здесь будут выполнены работы по благоустройству, и сегодня коллективными усилиями жителей города, волонтёров, общественных организаций, работников Администрации мы подготавливаем парк к выполнению этих работ", - подчеркнула Ирина Мирошник.

Следующий этап преображения парка 50-летия пионерской организации станет частью масштабного проекта благоустройства Неглинки, который реализуется при содействии заместителя Секретаря Совета Безопасности России Рашида Нургалиева.

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