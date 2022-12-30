Фото года: Одному из первых погибших во время спецоперации жителю Карелии было всего 19 лет

В поселке Летнереченский Беломорского района сотни людей пришли проститься с 19-летним Кириллом Некрасовым, погибшим во время спецоперации на Украине.

В селе Деревянное Прионежского района Карелии проводили в последний путь 21-летнего Никиту Ерошкина, погибшего в ходе спецоперации на Украине.



фото Мерковой Ирины



фото Мерковой Ирины



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