Фото года: Одному из первых погибших во время спецоперации жителю Карелии было всего 19 лет

В поселке Летнереченский Беломорского района сотни людей пришли проститься с 19-летним Кириллом Некрасовым, погибшим во время спецоперации на Украине.
В селе Деревянное Прионежского района Карелии проводили в последний путь 21-летнего Никиту Ерошкина, погибшего в ходе спецоперации на Украине.
Мы собрали лучшие кадры, рассказывающие о важных событиях 2022 года.
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