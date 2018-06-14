ФОТО: Голые порноактеры в рекламе кроссовок от известного рэпера (18+)

В рекламе спортивной обуви из коллекции Канье Уэста снялись звезды фильмов для взрослых.

Канье Уэст, 41-летний рэпер и дизайнер, - известный мастер привлечь к себе внимание. Рекламная кампания новых кроссовок из модной коллекции рэпера Yeezy 500 Supermoon Yellow не стала исключением, рассказывает Cosmopolitan.

В качестве моделей кампании выступили порноактеры. Среди них - звезда фильмов для взрослых Лела Стар. Брюнетка с формами похожа на жену Канье Ким Кардашьян. Сама же Ким, похоже, не решилась на модно-эротический эксперимент, хотя ранее поддерживала супруга в рекламе его бренда. В 2016 году Ким вместе с сестрой Хлои Кардашьян снималась в откровенной фотосессии для Yeezy 3.

В рекламе кроссовок также снялись участницы реалити-шоу Bad Girls Club, сестры Clermont Twins и колумнистка Кристен Ноэль Кроули. Некоторые модели позировали полуобнаженными или совсем без одежды, но в кроссовках.