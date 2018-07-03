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Новости. Общество
12:38, 03 Июля 2018

ФОТО: Группу нарушителей выдворили из национального парка в Карелии

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В Водлозерском парке задержали и выдворили группу нарушителей-рыболовов, сообщили в пресс-службе национального парка.

С 14 по 28 июня на акватории озера Водлозеро проводился плановый рейд силами оперативной группы национального парка "Водлозерский". Основное внимание было сконцентрировано на соблюдении правил рыболовства в данный период года, а именно выявление незаконно установленных сетей.

Также в ходе рейда проводилась проверка, как посетители парка соблюдают природоохранный режим.

Так, 17 июня в связи с грубым нарушением режима особой охраны группа туристов была принудительно выдворена за пределы национального парка "Водлозерский". Туристы находились на территории парка без разрешения на пребывание, организовали незаконную туристскую стоянку и незаконно рыбачили. Помимо всего прочего, данные граждане препятствовали исполнению должностных обязанностей государственной инспекции.

Группа нарушителей была доставлена в административное здание для установления личности и составления соответствующих документов. У рыбаков-туристов были изъяты лодочные моторы и орудия природопользования. После того как личности были установлены, гражданам было предписано покинуть территорию национального парка "Водлозерский". В настоящий момент по данному факту продолжается административное расследование.

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