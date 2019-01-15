ФОТО: Грузовик растерял каменные плиты на дороге в Петрозаводске

В Пятом поселке перекрыто движение по дороге, так как из грузовика выпали каменные плиты.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" очевидцы разместили фото, на которых запечатлели разбросанные по дороге в Пятом поселке каменные плиты.

ДТП произошло, по словам водителей, на ул.Пограничной, недалеко от кафе "Легенда".

Автомобилистам советуют выбирать пути объезда.