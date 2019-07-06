13:14, 06 Июля 2019
ФОТО: Хабенский приехал в историческую деревню в Карелии на съемки фильма "Огонь"
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Известный актер Константин Хабенский опубликовал фото Instagram из исторической деревни Кинерма.
"Этническая деревня Кинерма. Съемки фильма "Огонь" – подписал Хабенский опубликованное фото.
Напомним, жители Кинермы выступают против проведения съемок в карельской исторической деревне картины "Огонь", производством которой занимается ООО "Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова". Съемки предполагают использование открытого огня. Местные жители считают, что огонь представляет опасность для исторических построек.
А студия Михалкова в свою очередь, заявила, что готова заплатить жителям Кинермы за прекращение протеста в Карелии.
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