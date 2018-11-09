ФОТО: Хайди Клум полностью разделась для фотосессии

Модель и телеведущая опубликовала в Сети снимок, на котором она запечатлена полностью обнаженной.

На днях звезда опубликовала черно-белый снимок, на котором предстала обнаженной, пишет Star Hit.

Смелый эксперимент Клум был оценен ее подписчиками по достоинству: всего за сутки снимок собрал более 250 тысяч лайков. Модель отметила, что довольна этим смелым экспериментом.

"Я горжусь тем, что стала частью твоего невероятного проекта, дорогой Рассел Джеймс", – рассказала Хайди.

Модель уже много лет знакома со знаменитым фотографом. Именно Рассел Джеймс чаще всего снимает бекстэйджи показов Victoria's Secret, а Хайди неоднократно сотрудничала с брендом нижнего белья.