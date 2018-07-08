12:47, 08 Июля 2018
ФОТО и ВИДЕО: Более 100 семей в Петрозаводске пришли на парад в честь Дня семьи, любви и верности
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В Петрозаводске сегодня проходит при поддержке ОНФ Парад семьи, посвящённый Дню семьи, любви и верности.
"Более 100 семей пришли на праздник, среди которых и активисты Народного фронта. Семейные ценности - это самое важное для каждого из нас. С праздником!", - сообщает Общероссийский народный фронт в Карелии.
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