ФОТО и ВИДЕО: Более 100 семей в Петрозаводске пришли на парад в честь Дня семьи, любви и верности

В Петрозаводске сегодня проходит при поддержке ОНФ Парад семьи, посвящённый Дню семьи, любви и верности.

"Более 100 семей пришли на праздник, среди которых и активисты Народного фронта. Семейные ценности - это самое важное для каждого из нас. С праздником!", - сообщает Общероссийский народный фронт в Карелии.