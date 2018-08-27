ФОТО и ВИДЕО: Что произошло с Лососинкой после несанкционированного фестиваля водных фонариков?

Жители Петрозаводска запечатали последствия фестиваля водных фонариков, который состоялся в пойме реки Лососинка в минувшие выходные несмотря на запрет властей.

Экологический активист Михаил Гусаков выложил в соцсети фото и видео, сделанные на следующий день после проведения мероприятия.

"Я сегодня утром решил заехать и проверить качество обещанной уборки после второго (несогласованного с мэрией) Фестиваля водных фонариков. Организаторы обещали убирать дважды - вечером и потом в 7 утра. Качество уборки оставляет желать лучшего. Я собрал штук 30 фонариков на берегу и в воде", - написал на своей странице в "ВКонтакте" Михаил Гусаков в минувшее воскресенье.

Не исключено, что часть фонариков уплыла в Онежское озеро, а некоторые из них, возможно, утонули.

Петрозаводчанин констатировал, факт доказан - фестиваль оставляет после себя мусор. И он совсем не такой безобидный и чистый, как сообщают организаторы, потому что часть фонариков в виде цветков лотоса сделаны из синтетической ткани, а вовсе не из рисовой бумаги. Также конструкция включает в себя стальную проволоку, пластиковый каркас и пенопластовую подложку - все это, конечно, не разлагается в воде, как наивно думают организаторы, отметил Михаил Гусаков.

Напомним, согласование на проведение в Петрозаводске 24 и 25 августа фестиваля водных фонариков было отозвано администрацией города на основании письма регионального управления Росприроднадзора о недопустимости проведения подобных массовых мероприятий.

Организаторы праздника – ООО "Вмеза" (Санкт-Петербург) – в течение нескольких дней пытались добиться разрешения на проведение фестиваля, но им так и не удалось этого сделать. В мэрии организаторам, в частности, указывали на то, что мероприятие предполагает массовый пуск фонариков в реку, в связи с чем может быть создана угроза ее загрязнения. Тем более, что компания не представила информацию о классе опасности отходов. Кроме того, организаторы, по имеющейся информации, не согласовали фестиваль водных фонариков с Росрыболовством.

Тем не менее мероприятие состоялось. По некоторым оценкам, его участниками стали несколько сотен горожан, которые выпустили в реку около 200 фонариков – купить их можно было там же. Стоимость маленького фонарика – 200 рублей, большого – 300 рублей.