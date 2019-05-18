ФОТО и ВИДЕО: Десятки байкеров прокатились колонной по Петрозаводску

Байкеры Карелии открыли очередной сезон мотопробегом в Петрозаводске.

Открытие мотосезона организовал мотоклуб Night Riders, которому в этом году исполняется 20 лет.

"В далеком 1999 году несколько друзей решили объединиться, скрепив дружбу созданием мотоклуба. Название было придумано неспроста - по традиции большинство неформальных субкультур собиралось вечерами и ночами, тогда как простые граждане покидали улицы. Так и друзья, вкушая свободу, любили прохватить на железных конях по ночным улицам, оставив суету при свете дневном. Так родились имя и герб мотоклуба Night Riders, заключивший в себе символы движения, дороги и дружбы, которая со временем переросла в семью", - сообщается на странице клуба.

Смотрим фото и видео, как прошло открытие мотосезона в Петрозаводске.