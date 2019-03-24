ФОТО и ВИДЕО: Две легковушки устроили громкое ДТП в Петрозаводске

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Камера наблюдения на Ключевой зафиксировала, как столкнулись две иномарки и вылетели на обочину.
Авария произошла 23 марта в 15-39 на ул. Репникова в Петрозаводске. Читатели паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии" разместили в Сети фото и видео с места происшествия.
Столкновение автомобилей произошло в момент, когда одна из машин двигалась в прямом направлении по трассе, а вторая выезжала на дорогу со стороны обочины.
Момент ДТП зафиксировала камера наблюдения "CityLink".
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