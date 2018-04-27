ФОТО и ВИДЕО. Как спасатели учили журналистов бороться с огнем в Карелии

Сотрудники МЧС по Карелии организовали День открытых дверей для работников прессы и познакомили их с особенностями профессии спасателя.

Спасатели организовали экскурсию по пожарной части для представителей карельских СМИ, после чего работники прессы отправились на условный пожар.

По тревоге журналисты надели защитную одежду и выехали на место предполагаемого возгорания.

В этот же день представители средств массовой информации преодолели полосу препятствий и посетили огневой симулятор.