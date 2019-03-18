ФОТО и ВИДЕО: Как в Петрозаводске отметили "Крымскую весну"

В Петрозаводске прошел митинг-концерт, посвященный присоединению Крыма и Севастополя к России.

Митинг-концерт прошел на площадке около Петровского дворца (бывший Дворец творчества детей и юношества).

На празднике продавали консервированную ряпушку и форель, а также сыры, мёд и сувениры.

Кроме того, участникам мероприятия бесплатно раздавали горячий чай и пирожки.

Смотрим фото и видео.