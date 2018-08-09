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Новости. Общество
07:15, 09 Августа 2018

ФОТО и ВИДЕО: На окраине поселка в Карелии обнаружена опасная свалка с останками животных

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Общественники нашли в поселке Шуя Прионежского района свалку с останками коров и телят.

Об опасной находке рассказали в среду журналисты телеканала "ТНТ-Онего" в программе "Резонанс".

"Не нужно быть специалистом, чтобы понимать: трупы животных не стоит утилизировать таким варварским способом", - заявили журналисты, находясь на свалке с останками коров и телят в Шуе.

Причина смерти животных пока не установлена. А единственная дорога, которая отходит от свалки, ведет к фермам совхоза имени Зайцева. В администрации предприятия отказались от каких-либо комментариев для СМИ. По словам журналистов "ТНТ-Онего", здесь сделали вид, что удивлены и о свалке ничего не знают.

Опрос местного населения показал, что селяне не думают об инфекциях, которыми грозит опасная свалка. Хотя даже одно погибшее от инфекции животное, похороненное в земле, может стать причиной вспышки заболеваемости. Жителей Шуи беспокоит, что трупы коров становятся приманкой для медведей, волков и лис, которые приходят в поселок.

Общественники, обнаружившие опасную свалку, намерены обратиться в контролирующие органы. Если выясниться, что земля и вода вокруг свалки заражена, а рядом живут люди, это дело получит широкий общественный резонанс, уверены журналисты "ТНТ-Онего".

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