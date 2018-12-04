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Новости. Общество
15:27, 04 Декабря 2018
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

ФОТО и ВИДЕО: На площади Ленина в Петрозаводске начали спиливать ели

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Подрядчики приступили к спиливанию старых елей на площади Ленина в центре карельской столицы.

Как и сообщалось, во вторник подрядная организация приступила к "вырубке" засыхающих елей на площади Ленина. Вместо старых деревьев предполагается высадка новых, которые перевезут с площади Гагарина, заявляют в администрации города.

"Замена елей на площади Ленина – трех больших и одной маленькой - назрела давно. Совпало, что и деревья, растущие на площади Гагарина, нуждаются в рассадке", - заявила начальник управления благоустройства и экологии петрозаводской мэрии Анна Дудырина.

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Комментарии

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asusls
2018-12-04 15:59:39
На площади Гагарина красиво посажены ели, прижились отлично, никому не мешают - с какой стати они нуждаются в рассадке? Что за бред? На одной площади вырубили старые, с другой площади вырвут молодые и перевезут, вам там в администрации совсем заняться нечем?
Коммунист в душе далекко где то
2018-12-04 16:03:36
asusls, ..." весь мир карелов мы разрушим , до основания , а затем мы наш мир построим , кто был ни кем тот станет всем "
Песня бурятско-якутско-приставская . , ненародная .
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