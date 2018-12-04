ФОТО и ВИДЕО: На площади Ленина в Петрозаводске начали спиливать ели

Подрядчики приступили к спиливанию старых елей на площади Ленина в центре карельской столицы.

Как и сообщалось, во вторник подрядная организация приступила к "вырубке" засыхающих елей на площади Ленина. Вместо старых деревьев предполагается высадка новых, которые перевезут с площади Гагарина, заявляют в администрации города.

"Замена елей на площади Ленина – трех больших и одной маленькой - назрела давно. Совпало, что и деревья, растущие на площади Гагарина, нуждаются в рассадке", - заявила начальник управления благоустройства и экологии петрозаводской мэрии Анна Дудырина.