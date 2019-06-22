ФОТО и ВИДЕО: Ночью в Петрозаводске такси наехало на барьерное ограждение

ДТП произошло 22 июня на ул. Красноармейской.

По информации "ДТП ПТЗ", авария произошла в 1.32 на ул. Красноармейской, у дома №2.

Автомобиль Renault Logan службы такси двигался со стороны Комсомольского пр. В начале ул. Красноармейской Renault сбил дорожный знак и заехал на металлическое барьерное ограждение, разделяющее транспортные потоки.

Транспортное средство и дорожный знак полулучили механические повреждения.

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.



