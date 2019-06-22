ФОТО и ВИДЕО: По Петрозаводску проехались танки и бронетехника

В Петрозаводск прибыла военная техника для репетиции военно-исторического парада ко Дню города.Военная техника будет ездить по городу 23, 25 и 27 июня.

Вечером 21 июня в Петрозаводск въехали танки и бронетехника для репетиции парада, который пройдет 29 июня. Жители города наблюдали за происходящим.

По центральным улицам к пл. Кирова двигались боевой танк Т-34 времен Великой Отечественной войны, модернизированные танки Т-72 и пушки на тягачах. Кроме того, петрозаводчане увидели в центре города систему залпового огня "Град".

В военном параде в Петрозаводске примут участие более 500 военнослужащих Западного военного округа, представителей региональных силовых ведомств, воспитанников петрозаводского президентского кадетского училища и юнармейцев.

Генеральная репетиция парада назначена на вечер 27 июня.

Смотрим фото и видео.