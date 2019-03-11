ФОТО и ВИДЕО: Посмотрите, как петрозаводчане погуляли на Масленицу

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Тысячи петрозаводчан и гостей города отпраздновали Масленицу 10 марта на площади Кирова в карельской столице.
Дети и взрослые водили хороводы, метали валенок, играли в игры, рисовали на снегу, участвовали в разнообразных играх и конкурсах, пили чай с блинами!
На площади работали "Обжорные ряды", где продавали всевозможные лакомства – чай, блины с начинками, выпечка.
Всех посетителей праздника порадовал выступлением детский фольклорный ансамбль "Северное сияние".
Закончились масленичные гуляния песенным "Прощенным кругом" от народного коллектива самодеятельно творчества РК ансамбля русской песни "Катюша" и сжиганием чучела Масленицы.
Смотрите фоторепортаж и видео с масленичных гуляний, а также видео с поджиганием при помощи огнемета.
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