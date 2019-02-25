ФОТО и ВИДЕО: Спортивные выходные в Карелии

В Карелии в выходные прошли марафоны лыжников и бегунов.

В субботу, 23 февраля, в Петрозаводске состоялся лыжный марафон Karelia SkiFest, почти тысяча лыжников вышли на трассы Кургана и Фонтанов. Среди участников была и олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино.

А в воскресенье в вотчине Талви Укко прошёл очередной полумарафон Lumi Karjala.

Сперва детский забег на 100, 300 и 600 метров, а потом взрослый - на 5, 10 и 21 км.

Смотрим фото, а так же видео лыжного марафона Karelia SkiFest и полумарафона Lumi Karjala.