ФОТО и ВИДЕО: Спортивные выходные в Карелии

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В Карелии в выходные прошли марафоны лыжников и бегунов.
В субботу, 23 февраля, в Петрозаводске состоялся лыжный марафон Karelia SkiFest, почти тысяча лыжников вышли на трассы Кургана и Фонтанов. Среди участников была и олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино.
А в воскресенье в вотчине Талви Укко прошёл очередной полумарафон Lumi Karjala.
Сперва детский забег на 100, 300 и 600 метров, а потом взрослый - на 5, 10 и 21 км.
Смотрим фото, а так же видео лыжного марафона Karelia SkiFest и полумарафона Lumi Karjala.
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