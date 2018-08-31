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Новости. Общество
13:11, 31 Августа 2018

ФОТО и ВИДЕО: В Карелии впервые прошли соревнования профмастерства специалистов ГЭС

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Команда Туломских и Серебрянских ГЭС стала победителем соревнований оперативного персонала гидроэлектростанций ПАО "ТГК-1".

31 августа в Петрозаводске завершились соревнования профессионального мастерства среди специалистов гидроэлектростанций ПАО "ТГК-1". В состязаниях приняли участие девять команд из Республики Карелия, Ленинградской и Мурманской областей.

По итогам прохождения шести этапов карельская команда Каскада Выгских ГЭС под руководством начальника Маткожненской ГЭС Николая Чеснокова завоевала бронзу. Судья Дмитрий Корнилов также отметил лучшего участника на этапе противопожарной тренировки. Им стал дежурный инженер Каскада Выгских ГЭС Валентин Бойко.

Первое место завоевала команда Туломских и Серебрянских ГЭС (Мурманская область), второе – у команды Каскада Нивских ГЭС.

На соревнованиях оперативного персонала отметили не только лучшие команды, но и лучших в своей профессии. В этот раз лучшим начальником смены станции стал Михаил Сакута, начальник смены цеха (ЭМЦ-1) Каскада Нивских ГЭС, а лучшим дежурным электромонтером — Дмитрий Меньшиков, дежурный инженер ЭМЦ-1 Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС.

Начальник Учебного центра "ТГК-1" Виктория Плотникова поблагодарила филиал "Карельский" за организацию соревнований и судей за объективное судейство и работу, которую они провели и при подготовке, и во время самого мероприятия.

— Соревнования — не только проверка знаний и повышения профессионализма, но и командообразование, возможность проявить свои способности и стать товарищами по работе и в жизни, — подчеркнула Виктория Плотникова.

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