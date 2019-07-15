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Новости. Общество
07:15, 15 Июля 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске профессиональные гонщики устроили дрифт

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В Петрозаводске прошел традиционный автофестиваль "Sickest".

Пилоты из разных регионов России приехали в Петрозаводск, чтобы обкатать трассу. Мероприятие прошло 13 и 14 июля на городском картодроме (ул. Лыжная, 2).

"Sickest" уже успел стать своеобразной визитной карточкой города для всех любителей экстремальной езды. С 2016 года дрифтеры собираются в столице Карелии дважды в год – на зимние и летние соревнования.

"Машины носились по кругу, зрители снимали и ели хотдоги, дождь то капал, то прекращался. Временами было опасно – машина на моих глазах слетела с трассы в грязь и выдала фейерверк грязи и камней, один из них попал точно в металлическую раму забора", – рассказал очевидец. 

Смотрим фото и видео.

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