ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске профессиональные гонщики устроили дрифт

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В Петрозаводске прошел традиционный автофестиваль "Sickest".
Пилоты из разных регионов России приехали в Петрозаводск, чтобы обкатать трассу. Мероприятие прошло 13 и 14 июля на городском картодроме (ул. Лыжная, 2).
"Sickest" уже успел стать своеобразной визитной карточкой города для всех любителей экстремальной езды. С 2016 года дрифтеры собираются в столице Карелии дважды в год – на зимние и летние соревнования.
"Машины носились по кругу, зрители снимали и ели хотдоги, дождь то капал, то прекращался. Временами было опасно – машина на моих глазах слетела с трассы в грязь и выдала фейерверк грязи и камней, один из них попал точно в металлическую раму забора", – рассказал очевидец.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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