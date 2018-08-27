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Новости. Общество
11:03, 27 Августа 2018

ФОТО и ВИДЕО: Выходные в Петрозаводске – фестиваль красок и огненное шоу

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В центре карельской столицы в эти выходные прошли фестивали красок и фонариков, а также огненное шоу.

Фестивали проходили в субботу и воскресенье.

Напомним, согласование на проведение в Петрозаводске 24 и 25 августа фестиваля водных фонариков было отозвано администрацией города на основании письма регионального управления Росприроднадзора о недопустимости проведения подобных массовых мероприятий.

Организаторы праздника – ООО "Вмеза" (Санкт-Петербург) – в течение нескольких дней пытались добиться разрешения на проведение фестиваля, но им так и не удалось этого сделать. В мэрии организаторам, в частности, указывали на то, что мероприятие предполагает массовый пуск фонариков в реку, в связи с чем может быть создана угроза ее загрязнения. Тем более, что компания не представила информацию о классе опасности отходов. Кроме того, организаторы, по имеющейся информации, не согласовали фестиваль водных фонариков с Росрыболовством.

Тем не менее мероприятие состоялось.

"Праздник шаров в воскресенье был довольно унылым - площадь мокрая, на сцене девочка с гитарой, по площади бродит человек 100 с шарами. Зато в конце было огненное шоу с пиротехникой и огнемётами", - пишут очевидцы.

Смотрим, как прошли праздники в центре Петрозаводска в фоторепортаже, а также видеосюжетах  от "Столицы на Онего".

Так же, смотрите наши видеорепортажи:

- Фестиваль красок
- Фестиваль водных фонариков
- Огненное шоу

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