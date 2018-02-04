Табурет Эконом
490
299
Набор для рассады
89
69
Ламинат KRONOSTAR
199
179
Снегоуборщик
5990
2990
Ящик для инструментов
180
139
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:00, 04 Февраля 2018

ФОТО и ВИДЕО: Жители Петрозаводска поддержали олимпийцев забегом в семейных трусах и керлингом с утюгами

По теме

Вылет рейса "Москва-Петрозаводск" задержался на два часа из-за "снегопада века"
04.02.18 16:00
Отель "Карелия" подал в суд на журнал из-за слишком откровенных фото
04.02.18 15:38
Какие события ожидаются сегодня в Петрозаводске и Карелии?
04.02.18 08:30
Все новости
Загрузка...

Митинг-концерт в поддержку российских участников Олимпийских игр в Пхёнчхане запомнился серией неожиданных конкурсов.

В субботу жители Петрозаводска присоединились к общероссийской акции в поддержку российских спортсменов. Участники митинга-концерта собрались на площади Кирова и приобщились к активному отдыху.

Участники митинга-концерта прошли парный лыжный забег в гигантских семейных трусах, поиграли в керлинг с помощью утюгов и сразились в хоккей, вооружившись метелками.

В небе над Петрозаводском десантировались парашютисты.

Смотрим фото и видео, как это было.

По теме

Вылет рейса "Москва-Петрозаводск" задержался на два часа из-за "снегопада века"
04.02.18 16:00
Отель "Карелия" подал в суд на журнал из-за слишком откровенных фото
04.02.18 15:38
Какие события ожидаются сегодня в Петрозаводске и Карелии?
04.02.18 08:30
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Александр Антонов
2018-02-04 15:44:51
Бедная молодежь. Вечно её на какие-то непонятные 'мероприятия' выгоняют. Поддержка кого? Предателей, готовых в арестанской робе выступать, лишь бы бабла накосить? Я в шоке.
deep
2018-02-04 15:41:39
Не читал всю хрень. Но кто поедет на олимпиаду- предатели Родины, пусть все уроды едут за свой счёт, но не за мои налоги.
елпидифор
2018-02-04 14:35:55
Зачем же школьников в мороз по разнорядке выгонять? Партии нужно - пусть все ее члены, общие фронтовики, чиновники правительства, мэрии - марш на поддержку всего, что потребуется впредь! Даже на изучение латинского алфавита (для чиновников специально: последнее - из "Золотого теленка". Вы же книжек не читаете).
P.S. А ведь будут изучать, если прикажут...
Leopol'd
2018-02-04 14:31:48
Очень понравились флаги ЕР! А не под её ли чутким руководством мы добились такого результата?
Беня
2018-02-04 11:57:35
Песни советские комсомольские пели или как? Похоже никак.
Ну тогда не знаю, из прочитанного и просмотренного язык чешется перефразировать "Паноптикум в поддержку российских участников..."
кир
2018-02-04 11:48:13
Вы, комментаторы, знаете как сбить полудикие разноязычные племена, живущие по понятиям, в подобие цельной структуры с какими-то общими интересами и духовными ценностями, пока войны нет? Не знаете и на верху не знают. Чем в религию окунаться как в прорубь, пусть лучше проводят безвредные массовые мероприятия. А кто прав или нет, потом разберутся.
deep
2018-02-04 16:14:30
кир, ну, не понятно, что Родину трахают, а Кир все хрень несёт. Нельзя, если уважать, любить свою Родину, ехать на любую омплияду. Кто едет- ПРЕДАТЕЛЬ!
Саныч
2018-02-04 13:45:27
кир, ты вечно не доволен. Что не так в твоей жизни пошло? Ты стал мемом. На месте Столицы я бы взял у тебя интервью.
кир
2018-02-04 15:55:12
Саныч, я просто наблюдатель с другим мнением к человеку и общественным процессам. :)
goo
2018-02-04 14:35:45
Саныч, я подозреваю что знаю кто это, в одном паблике видел комментарии один в один. Довольно скучный тип IRL, смысла нет интервью брать.
кир
2018-02-04 15:48:39
goo, врешь ты всё, маленький "мыслитель". Мне люди разные интересны. А тебе - нет, что не помещается в убогое скудоумие. В другое время такие хватались за пистолет.
Савва
2018-02-04 10:17:10
Креативненько так ))))
йошкин кот
2018-02-04 10:17:09
был. посмотрел.... "профанация и немощность" - первые, вторые и последующие мысли. праздник?! для организаторов - да. событие?! для организаторов - да. поддержка?! сразу доп.вопросы - кого и чем?! скажете - вечно недовольный грымз, не оценил.... тогда читаем о празднике у... С.Маршак "Детки в клетке" - все то же, только в Птз. в специальноогороженном месте.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.01.2018, 16:26
Начальник ГИБДД Карелии сказал, сколько сотрудников ведомства потеряют работу
31.01.2018, 16:59
В ГИБДД Карелии рассказали, придется ли сдавать экзамен при замене прав
31.01.2018, 19:40
Бывший муж Полины Гагариной раскрыл причину их развода
29.01.2018, 16:56
ВИДЕО: Сбитой поездом в Петрозаводске девушке через 2 дня должно было исполниться 20 лет
31.01.2018, 20:20
ФОТО: СМИ показали, как выглядит спальня Пугачевой и кабинет Галкина
28.01.2018, 11:19
ФОТО: Стали известны подробности страшного пожара в Петрозаводске - спасли 36 человек, трое оказались в больнице

Аналитика

01.02.2018 09:59
Обществоведение
Взятка или арендная плата? 1
Суд над Нелидовым близится к развязке.
Два ключа: как проходили президентские выборы в Финляндии 5
01.02.2018 09:09
"Просто подогнали под приговор" 2
29.01.2018 16:21
Водоканал – это серьезно
29.01.2018 10:38
"Смотрим глазами – видим мозгом"
29.01.2018 09:18
Вся аналитика

Чтиво

02.02.2018 10:10
Личное мнение
Как не ошибиться с выбором автошколы
Что для вас будет определяющим при выборе автошколы? Логично, что вы ожидаете от нее высокого качества преподавания, адекватной цены, серьезной материальной базы, квалифицированных педагогических кадров, добросовестных инструкторов.
"Немножко зарвавшийся идеалист" 5
01.02.2018 17:24
"Раньше девушки на улице подходили знакомиться, а теперь письма пишут" 2
01.02.2018 15:12
Семь признаков сайта плохой автошколы
01.02.2018 10:34
архив чтиво

Медиа

Митинг-концерт в поддержку российских участников Олимпийских игр в Пхёнчхане
03.02.2018 20:56
все фото и видео

Опрос

Пойдете ли вы голосовать на предстоящих выборах президента РФ?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»