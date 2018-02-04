09:00, 04 Февраля 2018
ФОТО и ВИДЕО: Жители Петрозаводска поддержали олимпийцев забегом в семейных трусах и керлингом с утюгами
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Митинг-концерт в поддержку российских участников Олимпийских игр в Пхёнчхане запомнился серией неожиданных конкурсов.
В субботу жители Петрозаводска присоединились к общероссийской акции в поддержку российских спортсменов. Участники митинга-концерта собрались на площади Кирова и приобщились к активному отдыху.
Участники митинга-концерта прошли парный лыжный забег в гигантских семейных трусах, поиграли в керлинг с помощью утюгов и сразились в хоккей, вооружившись метелками.
В небе над Петрозаводском десантировались парашютисты.
Смотрим фото и видео, как это было.
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