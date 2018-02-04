ФОТО и ВИДЕО: Жители Петрозаводска поддержали олимпийцев забегом в семейных трусах и керлингом с утюгами

Митинг-концерт в поддержку российских участников Олимпийских игр в Пхёнчхане запомнился серией неожиданных конкурсов.

В субботу жители Петрозаводска присоединились к общероссийской акции в поддержку российских спортсменов. Участники митинга-концерта собрались на площади Кирова и приобщились к активному отдыху.

Участники митинга-концерта прошли парный лыжный забег в гигантских семейных трусах, поиграли в керлинг с помощью утюгов и сразились в хоккей, вооружившись метелками.

В небе над Петрозаводском десантировались парашютисты.

Смотрим фото и видео, как это было.