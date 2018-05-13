ФОТО: Иномарка сбила подростка на "зебре" в Петрозаводске

ДТП произошло сегодня на нерегулируемом пешеходном переходе на Лесном проспекте.

По информации Госавтоинспекции Петрозаводска, водитель автомобиля Mitsubishi Pajero Sport, 1964 года рождения, не уступил дорогу и совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. 15-летняя девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП подросток получила травмы и была направлена в лечебное учреждение.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.