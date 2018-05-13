ФОТО: Иномарка сбила подростка на "зебре" в Петрозаводске

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ДТП произошло сегодня на нерегулируемом пешеходном переходе на Лесном проспекте.
По информации Госавтоинспекции Петрозаводска, водитель автомобиля Mitsubishi Pajero Sport, 1964 года рождения, не уступил дорогу и совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. 15-летняя девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения транспортного средства.
В результате ДТП подросток получила травмы и была направлена в лечебное учреждение.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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