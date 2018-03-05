ФОТО: Иномарка в Петрозаводске не удержалась на скользкой дороге и упала в кювет

Утром на Соломенском шоссе автомобиль Ford Focus перевернулся в кювет, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня утром, 5 марта в 8.36, на пересечении ул. Фабричная и Соломенского шоссе автомобиль Ford Focus не удержался на скользкой дороге и съехал в кювет с последующим опрокидыванием.

На место происшествия для оказания помощи выезжали сотрудники МЧС и ГИБДД.

В результате автомобиль вытащили из канавы.

В ДТП, по информации ведомств, никто не пострадал.