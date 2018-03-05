12:24, 05 Марта 2018
ФОТО: Иномарка в Петрозаводске не удержалась на скользкой дороге и упала в кювет
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Утром на Соломенском шоссе автомобиль Ford Focus перевернулся в кювет, сообщили в МЧС Карелии.
Сегодня утром, 5 марта в 8.36, на пересечении ул. Фабричная и Соломенского шоссе автомобиль Ford Focus не удержался на скользкой дороге и съехал в кювет с последующим опрокидыванием.
На место происшествия для оказания помощи выезжали сотрудники МЧС и ГИБДД.
В результате автомобиль вытащили из канавы.
В ДТП, по информации ведомств, никто не пострадал.
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