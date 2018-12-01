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Новости. От читателей
12:02, 01 Декабря 2018
фото: pixabay

ФОТО: Иномарка в Петрозаводске взлетела на дорожный разделитель

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В карельской столице автомобиль оказался на разделительное ограждение.

Вот такое фото прислал в редакцию читатель "Столицы на Онего".

Иномарка каким-то образом оказалась на дорожном отбойнике районе улиц Лизы Чайкиной и Красноармейской. Хозяев или водителя рядом нет.

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