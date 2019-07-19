ФОТО: Иномарка снесла деревья под Петрозаводском, есть пострадавшие

ДТП с пострадавшими произошло на 17 километре автодороги "Петрозаводск-Суоярви", сообщили в ГИБДД Карелии.

В пятницу 19 июля в 5.50 на 17 километре автодороги "Петрозаводск-Суоярви" 52-летний водитель автомобиля BMW-520 неправильно выбрал скорость, не учел погодные условия и вылетел с дороги в кювет, где снес пару деревьев и перевернулся.

В результате ДТП пострадал 47-летний пассажир иномарки. Пострадавшему оказана медицинская помощь.