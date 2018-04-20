ФОТО: Известная бьюти-блогерша загадила съемную квартиру

После отъезда квартиросъемщицы хозяйка обнаружила не гламур, а собачьи фекалии.

Когда блогерша Кайла Дженкинс освободила съемную квартиру, хозяйка была в ужасе от антисанитарии, которую развела гламурная девушка, рассказывает Лайф.

Кайлу Дженкинс считают одной из самых гламурных девушек Сети, ведь она всегда потрясающе выглядит. Так считала и Паула Хопвуд, хозяйка квартиры, которую она сдавала девушке.

Паула обнаружила грязные матрасы и одеяла, которые были измазаны косметическими средствами (будто бы об них вытирали руки), а также половики и занавески, пропитанные мочой животных, и собачьи фекалии. На задний двор вообще лучше было не заходить: он был захламлен мешками с мусором.

"Когда я зашла и увидела это... у меня в душе все рухнуло... Она полностью уничтожила квартиру, в которой зарабатывала деньги на своих видео", - отметила хозяйка.

Квартиру надо было подготовить до въезда следующих съемщиков, но теперь Хопвуд утверждает, что на очистку и восстановление помещения потребуется около £1 тыс., которые она хотела потребовать с Дженкинс. Когда Паула позвонила ее менеджеру, то услышала от них только извинения. Также представитель блогерши заявил, что сейчас она находится в глубокой депрессии и пока у нее нет денежных средств.