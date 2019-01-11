ФОТО: Яичница, свинина на ребрышках - чем накормили зеков в Новый год в Карелии

В исправительных учреждения для осужденных традиционно готовили праздничное новогоднее меню, сообщили в УФСИН Карелии.

Меню для осужденных постарались приблизить к домашнему – салаты селедка под шубой, винегрет и мясной, сладкая выпечка.

В Исправительной колонии №1 в п. Надвоицы завтрак осужденных состоял из каши гречневой на молоке, жаренного яйца, булочки, ватрушки с творогом и молока. На обед подавали щи на курином бульоне, пюре картофельное с жарким из свинины, салат мясной. Во время ужина кормили салатом из квашенной капусты, картофельным пюре, жаренной рыбой, хлебом и чаем.

В Исправительной колонии №9 в Петрозаводске в праздничные дни на обед подавали: суп картофельный с макаронами, салат из моркови свежей, яйцо отварное, картофель отварной с ребрышками свиными, кисель, хлеб, а на ужин: рагу овощное с рыбой жаренной в кляре, булочка сдобная, чай, хлеб.

В Лечебном исправительном учреждении №4 в п. Надвоицы меню было представлено следующим образом: завтрак - каша овсяная на молоке, яйцо, масло сливочное, творог, молоко, чай; обед - борщ на курином бульоне, макароны отварные, котлета мясная из свинины, кисель, сок; ужин - пюре картофельное, минтай жаренный, салат мясной, сдобная булочка, чай, молоко.

В следственном изоляторе Петрозаводска завтрак состоял из манной каши, чая, творожной запеканки и хлеба, обед из горохового супа, макарон с поджаркой из свинины, киселя и хлеба, ужин из тушеного картофеля, жареного минтая в кляре, кекса, фаршированных яиц, чая, молока и хлеба.

Фото: УФСИН России по Республике Карелия