Подписаться
Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
11:10, 11 Января 2019
фото: svoboda.etorai.ru / Рустем Адагамов

ФОТО: Яичница, свинина на ребрышках - чем накормили зеков в Новый год в Карелии

Загрузка...

В исправительных учреждения для осужденных традиционно готовили праздничное новогоднее меню, сообщили в УФСИН Карелии.

Меню для осужденных постарались приблизить к домашнему – салаты селедка под шубой, винегрет и мясной, сладкая выпечка.

В Исправительной колонии №1 в п. Надвоицы завтрак осужденных состоял из каши гречневой на молоке, жаренного яйца, булочки, ватрушки с творогом и молока. На обед подавали щи на курином бульоне, пюре картофельное с жарким из свинины, салат мясной. Во время ужина кормили салатом из квашенной капусты, картофельным пюре, жаренной рыбой, хлебом и чаем.

В Исправительной колонии №9 в Петрозаводске в праздничные дни на обед подавали: суп картофельный с макаронами, салат из моркови свежей, яйцо отварное, картофель отварной с ребрышками свиными, кисель, хлеб, а на ужин: рагу овощное с рыбой жаренной в кляре, булочка сдобная, чай, хлеб.

В Лечебном исправительном учреждении №4 в п. Надвоицы меню было представлено следующим образом: завтрак - каша овсяная на молоке, яйцо, масло сливочное, творог, молоко, чай; обед - борщ на курином бульоне, макароны отварные, котлета мясная из свинины, кисель, сок; ужин - пюре картофельное, минтай жаренный, салат мясной, сдобная булочка, чай, молоко.

В следственном изоляторе Петрозаводска завтрак состоял из манной каши, чая, творожной запеканки и хлеба, обед из горохового супа, макарон с поджаркой из свинины, киселя и хлеба, ужин из тушеного картофеля, жареного минтая в кляре, кекса, фаршированных яиц, чая, молока и хлеба.

Фото: УФСИН России по Республике Карелия

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Карлос Мат
2019-01-11 11:43:55
Не первый год подписан на ваши новости, но не припоминаю что бы освещали "беспредел" в тюрьмах и колониях Карелии. Вывод...
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.01.2019, 09:36
ФОТО и ВИДЕО: Иномарка протаранила полицейский автомобиль в центре Петрозаводска
09.01.2019, 15:08
Алиханов невиновен, и теперь это знают все
07.01.2019, 16:16
ФОТО: Посмотрите, как выросли цены на бензин в Петрозаводске
08.01.2019, 11:12
ВИДЕО: В Петрозаводске неизвестные напали на охранника ДК "Машиностроитель"
07.01.2019, 11:05
Стали известны подробности о состоянии здоровья полицейского, автомобиль которого протаранили в Петрозаводске
09.01.2019, 10:33
"У этого кого-то настолько крепкий зад, что самые крутые судьи страны предпочли лучше выставить себя лохами"

Аналитика

Сегодня 12:14
Политкухня
"Возможность прямых фальсификаций исключается"
Политолог Олег Реут работал наблюдателем на выборах в Армении и рассказал, чем они отливаются от российских.
Кредиторы АО "Пряжинское" могут остаться без денег 2
Сегодня 09:30
Алиханов невиновен, и теперь это знают все 18
09.01.2019 15:08
Дорогое китайское удовольствие 2
09.01.2019 11:15
"Городскую администрацию уничтожают ради удобства чиновников"
09.01.2019 10:20
Вся аналитика

Чтиво

09.01.2019 10:33
Личное мнение
"У этого кого-то настолько крепкий зад, что самые крутые судьи страны предпочли лучше выставить себя лохами" 4
Мы решили перепечатать блог Александра Фукса про Девлета Алиханова и чудовищную историю с отменой решения о его оправдании.
"Пощады не будет никому" 7
29.12.2018 16:11
Большая мечта маленького футболиста
29.12.2018 11:05
"У нас пустых дней не бывает" 3
27.12.2018 09:59
архив чтиво

Медиа

Жители Петрозаводска встретили Рождество в 2019 году
10.01.2019 14:36
все фото и видео

Опрос

Где и как вы провели новогодние каникулы?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»