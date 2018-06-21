ФОТО: Ярославские красотки поддерживают сборную России

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Модели и блогерши позируют на футбольном поле и не только.
Красотки из Ярославля следят за играми наших футболистов, рассказывает городской портал progorod76.ru. Модели и блогерши вовсю поддерживают игроков.
Кто-то из них устроил фотосессию на настоящем футбольном поле, а другие просто сексуально позируют. Посмотрите, какие ярославны поддержали Россию на ЧМ.
Доброе утро,друзья! Не забывайте поддерживать сегодня нашу сборную⚽️ Ну а я в образе злой Египтянки 🇾🇪буду следить за тем,как вы болеете за своих))) #ЧМ2018 #worldcup #сборнаяРоссии #mundial2018 #nachinka_me #болельщицы #болеем #футбол #девушки #фанаткифутбола #футбольныефанатки #фанаты #победа #missmaxim2018russia
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