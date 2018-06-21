ФОТО: Ярославские красотки поддерживают сборную России

Модели и блогерши позируют на футбольном поле и не только.

Красотки из Ярославля следят за играми наших футболистов, рассказывает городской портал progorod76.ru. Модели и блогерши вовсю поддерживают игроков.

Кто-то из них устроил фотосессию на настоящем футбольном поле, а другие просто сексуально позируют. Посмотрите, какие ярославны поддержали Россию на ЧМ.