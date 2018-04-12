ФОТО: Юлия Началова показала суставы, деформированные из-за подагры

Певица Юлия Началова выложила в Instagram фото, на котором видно, как деформировались суставы звезды на пальцах, кистях и локтях.

Как пишет Cosmo, уже несколько лет из-за серьезных проблем со здоровьем Юлия Началова вынуждена прятать кисти рук. В 2017 году певица призналась, что страдает от подагры — болезни суставов. На ее пальцах образовались шишки, и Юлии приходится носить перчатки или одежду с длинными рукавами.

Практически на всех фотографиях в Instagram артистка старается не показывать руки, однако на последнем снимке видно, как деформировались суставы звезды на пальцах, кистях и локтях, отмечает издание.

На передаче Елены Малышевой "Жить здорово!" Началова рассказала, что диагноз ей поставили восемь лет назад. Лечение она все время откладывала, и только когда боль стала нестерпимой, обратилась к врачу.

"У меня мигрирующая подагра — где захотела, там и проявилась. Колени, плечи, бедра… мелкие суставы, руки. Боль такая, что я не могу описать, даже зубная боль отдыхает по сравнению с этим", — призналась Началова.