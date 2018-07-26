ФОТО: Юлия Высоцкая в полупрозрачных мини-шортах

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44-летняя Юлия Высоцкая продемонстрировала подписчикам, что находится в отличной форме.
Интернет-пользователи были поражены тем, какой хрупкой выглядит Высоцкая, отмечает Lady.
В комментариях к свежему фото звезды в полупрозрачных шортах они написали: "Какая вы красивая, как горная лань!", "Как вы исхудали, Юлия!", "Ну совсем худенькая", "Всегда вами восхищалась и восхищаюсь", "Фигура потрясная".
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