ФОТО: Юлия Высоцкая в полупрозрачных мини-шортах

44-летняя Юлия Высоцкая продемонстрировала подписчикам, что находится в отличной форме.

Интернет-пользователи были поражены тем, какой хрупкой выглядит Высоцкая, отмечает Lady.

В комментариях к свежему фото звезды в полупрозрачных шортах они написали: "Какая вы красивая, как горная лань!", "Как вы исхудали, Юлия!", "Ну совсем худенькая", "Всегда вами восхищалась и восхищаюсь", "Фигура потрясная".