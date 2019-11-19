Фото юной Глюкозы появилось в Сети

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Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюк’оZа, отреагировала на публикацию своего архивного снимка.
Максим Фадеев поделился фото, на котором он запечатлен вместе со своими музыкантами Андреем Вдовенко и Андреем Харченко. Вместе с ними позирует и совсем юная Наталья, пишет Cosmopolitan.
"Как давно это было", – написал звездный продюсер в Instagram.
Ультрамодный образ того времени прокомментировала и сама Наталья.
"Хорошо, что запретили солярии, иначе бы я уже сгорела", –написала она
Все главное - здесь: #stolicaonego
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