ФОТО: Петрозаводск отмечает победу российских футболистов

По теме
Загрузка...
Жители Петрозаводска вышли на улицу после победы сборной России по футболу над испанцами.
Футболисты сборной России 1 июля в серии послематчевых пенальти обыграли сборную Испании и впервые в истории вышли в четвертьфинал чемпионата мира.
После знакового матча сотни жителей столицы Карелии вышли на улицу, чтобы поделиться своей радостью. Как рассказал корреспондент "Столицы на Онего", автомобили на пр. Ленина не переставая сигналят. Многие из них украшены российскими флагами.Люди кричат: "Россия - вперед", "Ура", "Россия чемпион" и др. В
По теме
Выбор читателей
29.06.2018, 21:30
27.06.2018, 19:40
25.06.2018, 09:45
28.06.2018, 15:57
30.06.2018, 18:22
30.06.2018, 17:33
Аналитика
29.06.2018 13:57
Обществоведение
Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение о предоставлении земельного участка инвестору из Литвы Олегу Ковригину под строительство нового офтальмологического центра Карелии.
28.06.2018 12:43
27.06.2018 17:17
27.06.2018 15:25
27.06.2018 14:40
Чтиво
27.06.2018 16:01
Частная жизнь
Жители села Деревянное Алексей Иванович и Валентина Ивановна Никифоровы отметили 70-летие совместной жизни.
26.06.2018 10:23
21.06.2018 12:13
19.06.2018 09:58
Медиа
01.07.2018 15:35
Опрос
Примите ли вы участие в митингах против повышения пенсионного возраста?
Комментарии