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Новости. Общество
22:31, 01 Июля 2018

ФОТО: Петрозаводск отмечает победу российских футболистов

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Жители Петрозаводска вышли на улицу после победы сборной России по футболу над испанцами.

Футболисты сборной России 1 июля в серии послематчевых пенальти обыграли сборную Испании и впервые в истории вышли в четвертьфинал чемпионата мира.

После знакового матча сотни жителей столицы Карелии вышли на улицу, чтобы поделиться своей радостью. Как рассказал корреспондент "Столицы на Онего", автомобили на пр. Ленина не переставая сигналят. Многие из них украшены российскими флагами.Люди кричат: "Россия - вперед", "Ура", "Россия чемпион" и др. В 

 

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