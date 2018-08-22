ФОТО: Как Петрозаводск отметил День российского флага

В столице Карелии состоялся митинг-концерт, посвященный Дню флага России.

На площадке перед Дворцом творчества детей и юношества прошли праздничная акция и концерт. С поздравлениями обратились руководители республики и Петрозаводска.

- Для россиянина такие понятия, как стяг, знамя, флаг всегда были символами достоинства, чести, уважения к своей Родине. История российского триколора уходит своими корнями вглубь веков. Мы - жители региона, столица которого – Петрозаводск. Город носит имя Петра, который официально утвердил цвета российского флага. История флага соприкасается здесь с историей нашего края, - поздравил с праздником глава региона Артур Парфенчиков.

Вокалисты исполнили для участников акции песни о Родине и Карелии.

Смотрите фоторепортаж с мероприятия здесь.

Напомним, 22 августа в России отмечается День государственного флага. Торжественные мероприятия проходят во всех городах и районах республики.