ФОТО: Как Петрозаводск отметил День российского флага

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В столице Карелии состоялся митинг-концерт, посвященный Дню флага России.
На площадке перед Дворцом творчества детей и юношества прошли праздничная акция и концерт. С поздравлениями обратились руководители республики и Петрозаводска.
- Для россиянина такие понятия, как стяг, знамя, флаг всегда были символами достоинства, чести, уважения к своей Родине. История российского триколора уходит своими корнями вглубь веков. Мы - жители региона, столица которого – Петрозаводск. Город носит имя Петра, который официально утвердил цвета российского флага. История флага соприкасается здесь с историей нашего края, - поздравил с праздником глава региона Артур Парфенчиков.
Вокалисты исполнили для участников акции песни о Родине и Карелии.
Смотрите фоторепортаж с мероприятия здесь.
Напомним, 22 августа в России отмечается День государственного флага. Торжественные мероприятия проходят во всех городах и районах республики.
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