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Новости. Общество
16:10, 22 Августа 2018

ФОТО: Как Петрозаводск отметил День российского флага

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В столице Карелии состоялся митинг-концерт, посвященный Дню флага России.

На площадке перед Дворцом творчества детей и юношества прошли праздничная акция и концерт. С поздравлениями обратились руководители республики и Петрозаводска.

- Для россиянина такие понятия, как стяг, знамя, флаг всегда были символами достоинства, чести, уважения к своей Родине. История российского триколора уходит своими корнями вглубь веков. Мы - жители региона, столица которого – Петрозаводск. Город носит имя Петра, который официально утвердил цвета российского флага. История флага соприкасается здесь с историей нашего края, - поздравил с праздником глава региона Артур Парфенчиков.

Вокалисты исполнили для участников акции песни о Родине и Карелии.

Смотрите фоторепортаж с мероприятия здесь.

Напомним, 22 августа в России отмечается День государственного флага. Торжественные мероприятия проходят во всех городах и районах республики.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-08-22 16:50:22
Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству.
Бриг
2018-08-22 16:36:14
Вот так и живём , по указке сверху митингуем ,веселимся , выбираем , голосуем , а потом все думаем , что так хреново мы живём . Бюджетники превратились в слепое орудие " лжедемократии "
Karjalan
2018-08-22 16:23:41
Да праздник, работники мэрии весь обед ныли, что остались без обеда, а пообедали подписью об обязательном посещении данного праздника. Патриоты.
Гость
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