ФОТО: Как Петрозаводск отпраздновал Первомай

В Петрозаводске первого мая состоялись демонстрация под флагами КПРФ, акция профсоюзов и монстрация.

В столице Карелии состоялись шествие и митинг, организованные региональным отделением КПРФ в честь Дня солидарности трудящихся.

Более трехсот человек приняли участие в первомайской демонстрации и митинге, которые прошли 1 мая в Петрозаводске по инициативе регионального отделения КПРФ. Во главе шествия были лидеры регионального отделения КПРФ, но колонна состояла не только из коммунистов – на праздник 1 мая обычные петрозаводчане пришли семьями, было много молодежи и детей.

На митинге говорили о том, что действующая в стране власть, по сути, украла у народа все природные богатства и разделила между собой, обогатившись за счет населения. При этом, обычные жители живут с каждым годом все хуже и хуже.

«Действующая власть поставила человека труда в унизительное положение. Даже те, кто работают, являются в нашей стране бедными людьми, - сказал с трибуны митинга лидер КПРФ в Карелии, депутат Заксобрания Евгений Ульянов. - Все советские завоевания уничтожены властью Путина и Медведева – медицина и образование стали платными, и не по карману большинству жителей России. Людей душат бесконечно растущими налогами и поборами, неподъемными тарифами на услуги ЖКХ. Миллионы жителей лишены пенсий в результате повышения пенсионного возраста. Но народ постепенно прозревает и говорит «Нет!» всем этим реформам».

Видео выступления Евгения Ульянова на митинге можно посмотреть, пройдя по ссылке.

Участники первомайского митинга в Петрозаводске потребовали отставки президента Путина и расформирования правительства Дмитрия Медведева. Они поддержали инициативы КПРФ о создании в России правительства народного доверия.

Фото первомайской демонстрации под флагами КПРФ доступны здесь.

В этот же день демонстрацию и митинг провели карельские профсоюзы. Сбор представителей профсоюзов в Петрозаводске проводился на площади Ленина утром. Затем колонна двинулась к месту проведения митинга.

Видео первомайского шествия доступно по этой ссылке.

Девизом резолюции, которая была составлена к акции 2019 года стал слоган "За достойный труд, за справедливую социальную политику!". Как сообщали сами профсоюзы, их требования касаются пенсионной реформы, индексации зарплат и стипендий, а также реального обеспечения северных гарантий.

Фото шествия профсоюзов можно посмотреть по ссылке.

Кроме того, в праздник весны и труда в столице Карелии прошла монстрация с абсурдными лозунгами. Организаторами Первомайской монстрации выступила группа молодых жителей Петрозаводска. Монстрация - это массовая художественная акция, которая представляет собой демонстрацию с абсурдными требованиями. В карельской столице монстрация впервые была организована десять лет назад.