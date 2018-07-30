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Новости. Культура
11:55, 30 Июля 2018
фото: Александр Хаакана и исполнительница главной женской роли Анастасия Айтман

ФОТО: Как прошел показ криминальной драмы "Деньги", снятой в Петрозаводске

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В субботу в кинотеатре "Премьер" состоялся премьерный показ художественного фильма "Деньги" петрозаводского режиссера-любителя Александра Хаакана.

Посмотреть криминальную драму на большом экране мог любой желающий, вход был свободный.

К огорчению зрителей, демонстрацию картины задержали на целый час. Как объяснил Александр Хаакана, у создателей возникли сложности на этапе форматирования фильма для показа в кинотеатре.

"Мы фильм доделывали впритык, потому что со звуком было много проблем, недоработок. Двое суток подряд вообще не спали – сидели, делали. Сделали фильм к вечеру перед днем показа, но его еще нужно было перегнать в DCP-формат для проектора в кинотеатре, а это тоже требует времени. Я в 3.30 ночи закончил, подготовил все и с утра закинул фильм в кинотеатр. Мы запустили его для проверки, и оказалось, что у нас рассинхрон видео и звука на 10 кадров", - отметил он. 

Ситуацию пришлось спешно исправлять, но погрешности остались. Общаясь со зрителями после показа, Александр Хаакана сообщил, что решил перезаписать диалоги.

"Будем дорабатывать. Хотели бы переозвучить диалоги, чтобы потом показывать этот фильм на фестивалях", - сказал он.


Актеры и режиссер общаются со зрителями

Впрочем, ни мелкие недочеты, ни задержка сеанса не испортили впечатление от самой картины. Первые зрители встретили ее очень тепло.

Продолжение и фото с больше фото с показа – по ссылке.  

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