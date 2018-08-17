ФОТО: Как сегодня выглядит и чем занимается Влад Сташевский

Издание Dni.ru пообщалось со звездой 1990-х Владом Сташевским и узнало, куда пропал 44-летний певец.

"Я часто читаю о себе много несуразицы, – рассказал певец изданию. – Например, за последние лет десять никто из журналистов не написал точно, чем я зарабатываю на жизнь. Почему-то бытует мнение, что я владею фирмой, которая занимается обработкой металлических отходов и металлолома. Это нет так".

По словам Сташевского, его бизнес "связан с утилизацией жидких химических отходов, в том числе и боевых отравляющих веществ".



Сташевский 12 лет назад и сегодня/ Dni.ru

"Доход у меня неплохой, ни на что не жалуюсь", отметил он.

При этом, заверил Влад, его музыкальная карьера тоже не останавливается.

"Я все так же езжу с концертами по стране", - заявил он.

Очевидно, отмечает издание, речь идет о частных выступлениях и корпоративах.

"Люди думают, что я куда-то исчез, – удивился 44-летний артист. – Может, плохо выглядеть стал?"

По временам, когда возле подъезда дежурили поклонницы, артист, по его признанию, не скучает.

"Все течет, все изменяется. Ностальгия, как говорил Бродский, это отказ от реальности. А это не про меня. Был бы я с детства сопливым мальчиком, на которого вдруг свалилась слава, а потом судьба ее отняла, переживал бы. Но это не моя история", - заключил он.