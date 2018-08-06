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Новости. Общество
19:10, 06 Августа 2018

ФОТО: Как сейчас выглядит секс-символ 1990-ых Наталья Ветлицкая

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В Интернете появилось свежее фото 53-летней певицы Натальи Ветлицкой.

Как отмечает Lady, в 40 лет Наталья Ветлицкая, родив первого ребенка, полностью пересмотрела свои взгляды на жизнь, перестала выступать и переехала в Испанию, в курортный городок Дения. При этом артистка регулярно прилетает в Россию. И видимо, в общей компании столкнулась с известным писателем Александром Цыпкиным, который не мог не сделать фото с секс-символом 90-х годов.


фото: www.instagram.com/alexander_tsypkin

Совместное селфи Цыпкин подписал так:

"Ночь. Москва. Ветлицкая. Икона стиля".

Публикация снимка вызвала в Сети настоящий ажиотаж: кто-то начал ностальгировать по тем временам, когда песни Натальи звучали из каждого окна, многие назвали Ветлицкую богиней и идеальной женщиной вне времени. "Спасибо, что показали, давно не видела, она такая же красавица", "Ветлицкая, дааа... Она вне времени!", "Тоже ею восхищаюсь, как раз пару дней назад переслушала все хиты, огонь", "Да, интересно узнать, чем она сейчас живет! Женщина на века", — написали интернет-пользователи.

Издание отмечает, что Наталья тщательно следит за своим здоровьем и рационом: она не ест мясо, не употребляет алкоголь, практикует йогу. По данным СМИ, сейчас она замужем за тренером по йоге Алексеем, это ее четвертый брак.

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