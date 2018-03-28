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Новости. Общество
13:12, 28 Марта 2018

ФОТО: Карелия скорбит вместе с Кемерово

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В районах Карелии люди организовали акции памяти по погибшим на пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерово.

Жители Карелии организовали траурные мероприятия, посвященные жертвам трагедии в Кемерово.

Где-то почтили память жертв пожара минутой молчания, кто-то зажег свечу памяти и возложил цветы.

Одна из наиболее трогательных акций прошла в Олонце, где двое маленьких детей принесли из дома большой пакет своих игрушек и выложили их на месте скорби.

Малыши доставали меховых зайцев и медвежат из пакета и ставили их на лед, а рядом стояли взрослые и плакали.

Как в районах Карелии почтили память погибших в Кемерово, смотрите здесь.

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