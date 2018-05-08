ФОТО: Ким Кардашьян пришла в ресторан в одном нижнем белье

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37-летняя Ким Кардашьян появилась на ужине в Лас-Вегасе в наряде, больше напоминающем нижнее белье.
Как отмечает Life со ссылкой на Daily Mail, телезвезда продемонстрировала тонкую талию, появившись на публике в прозрачных брюках и украшенном бабочкой бюстгальтере. Образ восточной красавицы завершила лёгкая полупрозрачная накидка.
Интересно, что на ужине звезду сопровождал не ее муж рэпер Канье Уэст, а друг и несколько охранников.
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