ФОТО: Ким Кардашьян пришла в ресторан в одном нижнем белье

37-летняя Ким Кардашьян появилась на ужине в Лас-Вегасе в наряде, больше напоминающем нижнее белье.

Как отмечает Life со ссылкой на Daily Mail, телезвезда продемонстрировала тонкую талию, появившись на публике в прозрачных брюках и украшенном бабочкой бюстгальтере. Образ восточной красавицы завершила лёгкая полупрозрачная накидка.

Интересно, что на ужине звезду сопровождал не ее муж рэпер Канье Уэст, а друг и несколько охранников.