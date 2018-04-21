ФОТО: Ко Дню Победы Петрозаводск стали украшать звездами

На центральных улицах столицы Карелии появились декоративные консоли.

Более 100 конструкций с тематикой, посвященной победе в Великой Отечественной войне, уже установлены в Петрозаводске. Кронштейны появились на площади Ленина, на проспектах Ленина и Карла Маркса, а также на других городских магистралях, сообщили в администрации города.

В мэрии напомнили, что 23 апреля начинается декада по уборке памятных мест "Мой Петрозаводск". Субботники у памятников и памятных мест, связанных с военными событиями, историей и культурой нашего края, будут организованы в преддверии майских праздников. Первое мероприятие пройдет в понедельник, 23 апреля, у памятника Петру I.