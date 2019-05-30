ФОТО: Коммунальщики убрали загрязненный нефтепродуктами песок на берегу Онежского озера

Специалисты МКУ "Служба заказчика" спасают от загрязнения нефтепродуктами прибрежную зону вблизи набережной Варкауса.

По информации комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации, после ливневого проведены работы по переустановке боновых заграждений. Кроме того, убран загрязненный нефтепродуктами песок, удалены нефтепродукты из накопительной емкости.

Ситуация находится под постоянным контролем специалистов администрации. В настоящее время нефтепродукты не поступают в Онежское озеро.

Ранее читатель "Столицы на Онего" сообщил, что после вчерашнего ливня вокруг отстойника ливневой канализации на улице Московской песок пропитался чёрным, и стоит запах мазута или чего-то подобного. По следам видно, что отстойник переполнился, грязная вода разлилась вокруг и потекла в озеро, чётко видны границы чёрного потока и рядом чистый песок.