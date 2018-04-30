ФОТО: Коммунисты провели субботник вдоль берега Лососинки

Активисты КПРФ вышли на субботник на свое традиционное "подшефное" место – убрали берег Лососинки у 37-й гимназии.

Активисты КПРФ и комсомольцы сегодня убрали мусор вдоль берега Лососинки, в сквере у 37-й гимназии на улице Ля-Рошель. Как сообщается в группе "КПРФ в Карелии: команда партии и сторонников", для коммунистов это традиционное "подшефное" место.

Напомним, что еще в 2016 году по инициативе регионального отделения КПРФ здесь было проведено благоустройство территории – коммунисты установили в зеленой зоне урны и скамейки и организовали в сквере первый субботник, который стал традиционным.