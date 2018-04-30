ФОТО: Коммунисты провели субботник вдоль берега Лососинки

По теме
Загрузка...
Активисты КПРФ вышли на субботник на свое традиционное "подшефное" место – убрали берег Лососинки у 37-й гимназии.
Активисты КПРФ и комсомольцы сегодня убрали мусор вдоль берега Лососинки, в сквере у 37-й гимназии на улице Ля-Рошель. Как сообщается в группе "КПРФ в Карелии: команда партии и сторонников", для коммунистов это традиционное "подшефное" место.
Напомним, что еще в 2016 году по инициативе регионального отделения КПРФ здесь было проведено благоустройство территории – коммунисты установили в зеленой зоне урны и скамейки и организовали в сквере первый субботник, который стал традиционным.
По теме
Выбор читателей
24.04.2018, 09:18
26.04.2018, 14:37
24.04.2018, 13:53
27.04.2018, 11:33
24.04.2018, 13:27
23.04.2018, 11:16
Аналитика
28.04.2018 11:44
Обществоведение
Специалисты Офтальмологического центра Карелии выедут в районы для оказания консультативной помощи жителям отдаленных уголков республики.
27.04.2018 12:54
26.04.2018 11:23
24.04.2018 13:27
Чтиво
28.04.2018 12:52
Частная жизнь
Продюсер Максим Мазуровский неожиданно для всех запел сам – создал группу, сочинил и записал несколько песен и теперь ездит по стране и выступает "на разогреве" у известных музыкантов.
27.04.2018 11:12
27.04.2018 10:22
25.04.2018 09:55
Медиа
26.04.2018 16:44
Опрос
Поддерживаете ли вы введение платных парковок в Петрозаводске?
Комментарии