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Новости. Общество
16:46, 17 Апреля 2018

ФОТО: Коммунисты вышли на одиночные пикеты против разбитых дорог Петрозаводска

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Региональное отделение КПРФ провело серию одиночных пикетов в карельской столице из-за неудовлетворительного состояния городских дорог.

В руках участники акции держали плакаты "Чиновник, бери лопату, дай дорогу", "Асфальт сошел вместе со снегом. Почему? Потому что воруют", "Какая власть, такие и дороги", "Дороги Петрозаводска – приговор власти", "Петрозаводск – город без дорог".

Как рассказал лидер карельского отделения КПРФ Евгений Ульянов, горожане одобрили акцию, автомобилисты сигналили участникам пикета.

Фото с пикета смотрите здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2018-04-17 17:18:13
Уж лучше бы устроили одиночные коммунистические субботники, подмели бы где нибудь :) ...
deep
2018-04-17 17:15:45
Ульянов! Будет иск в суд о НЕ признании выборов, то может быть вам поверят! НЕ будет : вы на помойке истории! Хватит шестерить!
NIK
2018-04-17 17:05:09
Масштабы акции просто впечатляют , поддержка всенародная так и царит вокруг , а личный пример лидера просто одухотворяет на революционные дела.
однозначно
2018-04-17 16:57:15
"Гена, Ира и Артур.." Вроде взрослый человек со статусом депутата ЗС опустился ниже уровня навальнят.
Американец
2018-04-17 16:48:56
сразу видно, что одна болтовня, реальных дел "нуль". Взял бы Ульянов лопату, а языком молоть чушь все умеют. Сами довели страну до распада в 90-е, теперь пиарится на этом, клоуны
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