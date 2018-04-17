ФОТО: Коммунисты вышли на одиночные пикеты против разбитых дорог Петрозаводска

Региональное отделение КПРФ провело серию одиночных пикетов в карельской столице из-за неудовлетворительного состояния городских дорог.

В руках участники акции держали плакаты "Чиновник, бери лопату, дай дорогу", "Асфальт сошел вместе со снегом. Почему? Потому что воруют", "Какая власть, такие и дороги", "Дороги Петрозаводска – приговор власти", "Петрозаводск – город без дорог".

Как рассказал лидер карельского отделения КПРФ Евгений Ульянов, горожане одобрили акцию, автомобилисты сигналили участникам пикета.

Фото с пикета смотрите здесь.