16:46, 17 Апреля 2018
ФОТО: Коммунисты вышли на одиночные пикеты против разбитых дорог Петрозаводска
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Региональное отделение КПРФ провело серию одиночных пикетов в карельской столице из-за неудовлетворительного состояния городских дорог.
В руках участники акции держали плакаты "Чиновник, бери лопату, дай дорогу", "Асфальт сошел вместе со снегом. Почему? Потому что воруют", "Какая власть, такие и дороги", "Дороги Петрозаводска – приговор власти", "Петрозаводск – город без дорог".
Как рассказал лидер карельского отделения КПРФ Евгений Ульянов, горожане одобрили акцию, автомобилисты сигналили участникам пикета.
Фото с пикета смотрите здесь.
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