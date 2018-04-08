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Новости. Происшествия
14:22, 08 Апреля 2018

ФОТО: Крыша обрушилась в жилом доме поселка Лоухи

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В Карелии в жилом доме, который подлежит расселению, обрушилась кровля под тяжестью снега.

 

В поселке городского типа обрушилась крыша в доме №1 в Новом переулке. Об этом сообщает паблик "Общственный контроль пгт. Лоухи".

Здание, в котором произошло ЧП, подлежало расселению. Жильцы должны были покинуть здание до начала минувшей осени.

Жители поселка Лоухи считают, что власти обязаны обратить внимание на случившееся происшествие.

"В доме живут и малые дети. У этого здания вчера под тяжестью снега рухнула крыша. К счастью, обошлось без жертв. А если бы не обошлось? Можно и дальше делать вид, что у нас в поселке все хорошо. Можно не обращать внимания на активистов, которые как-то пытаются изменить жизнь в поселке к лучшему. Можно не подписывать петиции и жить по принципу: "мое дело-сторона", но когда именно у вас случится несчастье, вы остаетесь с ним один на один. А многие вещи решаются только сообща",- пишут жители поселка в Сети.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-04-08 14:44:39
Снег сами не чистят, дожили. Расселять только под кредит денежный, чтобы ценили жильё.
Гость
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