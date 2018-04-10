ФОТО: Купальник Ольги Орловой – вульгарно и не по возрасту

Подписчики советуют ведущей "Дома-2" сменить наряд и набрать вес.

В свои 40 лет певица и ведущая телешоу "Дом-2" Ольга Орлова может похвастаться безупречной фигурой – а потому то и дело публикует в Инстаграме фотографии в бикини, рассказывает "Комсомольская правда". Обычно поклонники доброжелательно относятся к каждому новому снимку, который появляется на страничке звезды. Но последнее фото, на котором Ольга позирует полуобнаженной, смутило и даже возмутило подписчиков ее Интаграма. Фолловеры посчитали купальник Орловой слишком открытым для ее возраста, а позу артистки – чересчур вульгарной.

"Ольга, это слишком, публикуйте менее откровенные кадры!", "Ой какая худая – набрать бы пару килограммов", "Ольга, это ужасный наряд! Вы в нем совсем не смотритесь! Очень вульгарно и не по возрасту!", "Настоящий "Дом-2", что еще сказать", - пишут интернет-пользователи в комментариях.

Певица уже не раз резко отвечала на критику своей фигуры и пляжных снимков. В последний раз звезда не выдержала и вспылила, напомнив фолловерам, что она уже не девочка, и для своего возраста выглядит просто шикарно.

- Слушайте, читаю комментарии про свое тело... Давайте сразу: мне 40 лет, рост 157, вес 43. Тех, кому легче считать, что это фотошоп, - переубеждать не стану! P. S. Ноги короткие - ну, не сложилось!

Впрочем, среди подписчиков Инстаграма Орловой немало тех, кто считает певицу очень красивой женщиной и убеждает ее не слушать критику завистников. Мол, злопыхатели всегда найдутся – стоит ли обращать на них внимание?

Напомним, в 2007 году экс-солистка группы "Блестящие" закрутила роман с известным продюсером Ренатом Давлетьяровым, пара встречалась до 2010 года. Затем Ренат и Ольга расстались, а в апреле 2015 года Давлетьяров женился на солистке группы "Рефлекс" Жене Малаховой. Если верить сообщениям, которые появлялись в прессе, Ольга Орлова уже несколько лет счастлива с бизнесменом по имени Петр. Ольга воспитывает сына Артема от брака с предпринимателем Александром Кармановым (они были вместе с 2000 по 2004 годы). С марта 2017 года Орлова ведет шоу "Дом-2" на канале ТНТ.