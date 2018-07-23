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Новости. Общество
21:30, 23 Июля 2018

ФОТО: Лариса Долина без макияжа, но с татуировками

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62-летняя певица Лариса Долина вышла в свет без макияжа.

Как пишет Starhit, Лариса Долина с внучкой Сашей посетили фестиваль коллеги по сцене Лаймы Вайкуле.


фото: dni.ru/Феликс Грозданов

"Отсутствие укладки, сценического грима, платье свободного кроя — даже в таком непривычном для многих образе певица без капли стеснения позировала фотографам. Кроме того, окружающие смогли разглядеть на теле знаменитости большие татуировки: на руке и ноге", - отмечает издание.


фото: фото: dni.ru/Феликс Грозданов

Набить татуировки певица решила по совету дочери Ангелины. Та рассказала, что тело мамы украшают четыре тату.

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