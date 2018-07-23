ФОТО: Лариса Долина без макияжа, но с татуировками

62-летняя певица Лариса Долина вышла в свет без макияжа.

Как пишет Starhit, Лариса Долина с внучкой Сашей посетили фестиваль коллеги по сцене Лаймы Вайкуле.



фото: dni.ru/Феликс Грозданов

"Отсутствие укладки, сценического грима, платье свободного кроя — даже в таком непривычном для многих образе певица без капли стеснения позировала фотографам. Кроме того, окружающие смогли разглядеть на теле знаменитости большие татуировки: на руке и ноге", - отмечает издание.



фото: фото: dni.ru/Феликс Грозданов

Набить татуировки певица решила по совету дочери Ангелины. Та рассказала, что тело мамы украшают четыре тату.