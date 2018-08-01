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Новости. Общество
20:20, 01 Августа 2018

ФОТО: Лена Ленина объяснила тайну своих причесок

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Светская львица появилась на публике с очередной "башней" на голове.

Объясняя свой выбор прически, девушка просто сказала: "Трэш приносит кэш. Или почему я ношу фигню на голове", рассказывает russianshowbiz.info. Ленина подчеркнула, что многие воспринимают ее невероятные прически, как признак любви к трэшу и показатель дурного вкуса. На самом деле женщина прекрасно знает, что эпатаж приносит ей известность, поэтому выбирает подобные прически только ради бизнеса.

В звездном мире человек существует, если его заметили и о нем говорят. В то же время попасть в объектив камер достаточно сложно, нужно чем-то выделяться. У Лениной простое "славянское лицо" и фамилия, поэтому фотографам сама по себе она не так интересна.

Зная это, Ленина придумала особый "стигмат", выдающийся элемент - прическу. Лена советует всем, кто собирается стать звездой, придумать подобную "фишку". Даже если она будет безумной, со временем на нее обратят внимание. Дальше, став популярным и получая дорогие рекламные контракты, человек может заняться чем хочет - создавать свое имя, открывать бизнес.

Главное - удержать внимание общественности и стать "брендом". Ленина призывала людей выделяться и не бояться.

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