ФОТО: Мэрия Петрозаводска снова проверила, как чистят дорожки и лестницы

Проинспектировано более двух десятков городских аллей, дорожек и лестничных спусков.

Сотрудники управления благоустройства и экологии администрации Петрозаводска контролируют качество уборки и обработки противогололедными материалами пешеходных участков в зеленых зонах столицы Карелии. На этой неделе проинспектированы лестницы в районе улиц Гвардейской и Сусанина, пешеходная дорожка вдоль улицы Энгельса, территория у мемориала "Вечный огонь" и другие.

- У специалистов были замечания по качеству уборки отдельных участков. В частности, возле парка имени 50-летия пионерской организации, о чем сообщено подрядчику. Сегодняшняя проверка показала, что отмеченные ранее недостатки устранены, - отметила начальник управления благоустройства и экологии администрации города Анна Дудырина.

Все участки, проверенные специалистами управления, обслуживает ООО "Городской комбинат благоустройства".